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Галкин вместе с детьми записал импровизированный клип на песню Arcash

Максим Галкин со своими детьми записал импровизированный клип на песню Arcash «Лечу на море». Наследники юмориста отлично подыграли отцу, который забавно плясал под зажигательную композицию.
Галкин вместе с детьми записал импровизированный клип на песню Arcash

Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают из своих двойняшек Лизы и Гарри творческих личностей. Дети растут не только не по годам развитыми, ведь занимаются с лучшими преподавателями и по самым передовым педагогическим наработкам, но и очень харизматическими и уверенными в себе. Звездные родители гордятся успехами наследников, а потому даже создали именные страницы Лизы и Гарри в Instagram, на которых публикуют фото и видео с малышами.

В этот же раз отец семейства Максим Галкин решил разместить домашний импровизированный клип, который он снял с детьми, в своем аккаунте. На видео, в котором звучит песня Arcash «Лечу на море», видно надувную лодку, которая стоит во дворе дома Примадонны, а в ней – Лизу и Гарри. Ребята активно работают веслами в такт музыке, подпевая припев, а супруг Аллы Пугачевой забавно пляшет вокруг транспортного средства под зажигательную композицию. Ролик получился насколько милым и смешным, что всего за час был просмотрен 400 тысяч раз и получил более 1700 позитивных комментариев.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:29

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