Галкин вместе с детьми записал импровизированный клип на песню Arcash

Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают из своих двойняшек Лизы и Гарри творческих личностей. Дети растут не только не по годам развитыми, ведь занимаются с лучшими преподавателями и по самым передовым педагогическим наработкам, но и очень харизматическими и уверенными в себе. Звездные родители гордятся успехами наследников, а потому даже создали именные страницы Лизы и Гарри в Instagram, на которых публикуют фото и видео с малышами.В этот же раз отец семейства Максим Галкин решил разместить домашний импровизированный клип, который он снял с детьми, в своем аккаунте. На видео, в котором звучит песня Arcash «Лечу на море», видно надувную лодку, которая стоит во дворе дома Примадонны, а в ней – Лизу и Гарри. Ребята активно работают веслами в такт музыке, подпевая припев, а супруг Аллы Пугачевой забавно пляшет вокруг транспортного средства под зажигательную композицию. Ролик получился насколько милым и смешным, что всего за час был просмотрен 400 тысяч раз и получил более 1700 позитивных комментариев.