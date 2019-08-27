Названы регионы России, где чаще всего встречаются проблемы со зрением





Меньше всего граждан с пониженным зрением или страдающих слепотой, отмечают в Минздраве, фиксируется в Москве (9,3 случая на 100 000 жителей). В числе лидеров по этому показателю называются также Севастополь (менее 12 случаев на 100 тысяч человек) и Томская область (11 случаев). Замыкают список регионов с самым «здоровым зрением» среди населения Мурманская область (15,5 случаев) и ЕАО (13 случаев).А вот наихудшие показатели зафиксированы среди жителей Алтая (531 случай на 100 тысяч человек), Калмыкии (более 440 случаев), а также Северной Осетии (свыше 296 случаев). К лидерам антирейтинга по этому показателю специалисты ведомства относят также Дагестан (более 247 случаев) и Чечню (свыше 266 случаев).В общем выражении зрение россиян за прошедшие пять лет улучшилось. Если в 2013 году на 100 тысяч жителей страны фиксировалось 98,2 случаев слепоты и пониженного зрения, то в минувшем году этот показатель опустился до отметки в 86,8 случаев.