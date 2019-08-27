Медики рассказали о способах снижения артериального давления без применения медикаментов
Медики рассказали о способах снижения артериального давления без применения медикаментов. Так как проблема повышенного давления считается наиболее распространенной, эксперты в области здравоохранения предъявили список не медикаментозных средств для людей страдающих гипертонией.
Тенденция увеличения проблем повышенного давления с возрастом сейчас не так актуальна. Все чаще и чаще молодые люди жалуются на головную боль, шум в ушах, раздражительность и нарушение зрения.
По сведениям от портала argumenti.ru, эксперты представили ряд действенных средств для людей, которые борются с гипертонией. Во-первых, регулярное принятие теплого душа и растирание шеи, воротниковой зоны и грудной клетки легким массажем. Также будут эффективны компрессы с яблочным уксусом на стопы и иглоукалывание. И наконец, недооцененные прогулки на свежем воздухе. Они отлично справляются с малоподвижным образом жизни, который часто наблюдается у гипертоников.
Тенденция увеличения проблем повышенного давления с возрастом сейчас не так актуальна. Все чаще и чаще молодые люди жалуются на головную боль, шум в ушах, раздражительность и нарушение зрения.
По сведениям от портала argumenti.ru, эксперты представили ряд действенных средств для людей, которые борются с гипертонией. Во-первых, регулярное принятие теплого душа и растирание шеи, воротниковой зоны и грудной клетки легким массажем. Также будут эффективны компрессы с яблочным уксусом на стопы и иглоукалывание. И наконец, недооцененные прогулки на свежем воздухе. Они отлично справляются с малоподвижным образом жизни, который часто наблюдается у гипертоников.