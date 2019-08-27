«Роскосмос» впервые показал макет ракеты «Ангара-А3»





Макет ракеты вместе с другими носителями одноименного семейства был представлен Центром Хруничева на фирменном стенде в павильоне госкорпорации «Роскосмос». Примечательно, что еще весной текущего года во время своего визита в Центр Хруничева глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что «Роскосмос» не станет создавать среднеразмерную модификацию ракет «Ангала» в связи с тем, что по своим характеристикам эти носители почти идентичны перспективной ракете «Союз-5». Поэтому, подчеркнул Рогозин, все силы будут сосредоточены на создании тяжелой и легкой «Ангары».Впрочем, еще летом минувшего года все тот же Рогозин утверждал, что специалисты Центра Хруничева вернутся в работе над «Ангарой-А3», когда впервые появились разговоры о том, что корпорация собирается отказаться от разработки данной ракеты.