Божена Рынска поразмышляля о новых поклонниках после смерти Малашенко

«Как только я снова встану на крыло и перестану каждый день рыдать, только после этого поклонники выстроятся в очередь», - подчеркнула она.





44-летняя журналиста до сих пор переживает смерть возлюбленного Игоря Малашенко, который скончался в Италии. В последние полгода вдова умершего бизнесмена борется с депрессией и личными тяжелыми переживаниями. А совсем недавно Божена Рынска призналась, что ждет от покойного возлюбленного ребенка. Впрочем, для рождения ребенка знаменитость воспользовалась услугами суррогатной матери, поскольку еще несколько лет тому назад им с Малашенко удалось заморозить эмбрион.Говоря о своей личной жизни, Рынска отмечает, что всегда старалась морально поддерживать мужчин. В то время как они почти испарялись из ее жизни, стоило ей только столкнуться с проблемами. В этой связи она уверена, что мужчины стараются обходить стороной женщин, которые нуждаются в помощи, сообщает «Телепрограмма».