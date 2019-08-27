Божена Рынска поразмышляля о новых поклонниках после смерти Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска взялась порассуждать о том, когда мужчины смогут обратить на нее внимание. По словам светской обозревательницы, произойдет это не раньше того момента, когда она сама разберется со всеми своими проблемами.
44-летняя журналиста до сих пор переживает смерть возлюбленного Игоря Малашенко, который скончался в Италии. В последние полгода вдова умершего бизнесмена борется с депрессией и личными тяжелыми переживаниями. А совсем недавно Божена Рынска призналась, что ждет от покойного возлюбленного ребенка. Впрочем, для рождения ребенка знаменитость воспользовалась услугами суррогатной матери, поскольку еще несколько лет тому назад им с Малашенко удалось заморозить эмбрион.
Говоря о своей личной жизни, Рынска отмечает, что всегда старалась морально поддерживать мужчин. В то время как они почти испарялись из ее жизни, стоило ей только столкнуться с проблемами. В этой связи она уверена, что мужчины стараются обходить стороной женщин, которые нуждаются в помощи, сообщает «Телепрограмма».
44-летняя журналиста до сих пор переживает смерть возлюбленного Игоря Малашенко, который скончался в Италии. В последние полгода вдова умершего бизнесмена борется с депрессией и личными тяжелыми переживаниями. А совсем недавно Божена Рынска призналась, что ждет от покойного возлюбленного ребенка. Впрочем, для рождения ребенка знаменитость воспользовалась услугами суррогатной матери, поскольку еще несколько лет тому назад им с Малашенко удалось заморозить эмбрион.
Говоря о своей личной жизни, Рынска отмечает, что всегда старалась морально поддерживать мужчин. В то время как они почти испарялись из ее жизни, стоило ей только столкнуться с проблемами. В этой связи она уверена, что мужчины стараются обходить стороной женщин, которые нуждаются в помощи, сообщает «Телепрограмма».
«Как только я снова встану на крыло и перестану каждый день рыдать, только после этого поклонники выстроятся в очередь», - подчеркнула она.