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Названы 8 наиболее эффективных продуктов для борьбы с прыщами

Ученые назвали 8 наиболее эффективных продуктов для борьбы с прыщами. Добавление их в рацион поможет избежать разного рода воспалений, покраснений и высыпаний на коже.

Одним из самых полезных продуктов, который поможет восстановить и нормализировать выработку кожного сала, являются тыквенные семечки. Кроме того, что большое содержание в них растительной клетчатки улучшает работу кишечника и позволяет стабильно и эффективно очищать организм от токсинов, содержащийся в семени цинк улучшает общее состояние кожи. Такой же микроэлемент в большом количестве содержится в темном шоколаде, что делает его не только вкусным, но и полезным продуктом.

Кроме того, ученые советуют тем, кто страдает от разного рода воспалений, покраснений и высыпаний на коже, включить в свой рацион побольше брокколи, капусты, шпината и моркови, которые содержат большое количество витамина А. Ретинол поможет нормализовать обменные процессы в коже, а также избавит от такой распространенной проблемы, как акне.

Как источник магния, который необходим для большого количества биохимических реакций организма, специалисты рекомендуют использовать инжир, а в качестве абсорбента, помогающего выводить токсины, - бурый рис. Также ученые советуют включить в меню кефир, который благотворно влияет не только на микрофлору кишечника, но и на иммунитет в целом, что в последствии благотворно отражается и на здоровье кожи.

Последним же из наиболее эффективных продуктов для борьбы с прыщами являются те, что содержат полиненасыщенные жирные кислоты: льняное и оливковое масло, лососевые, авокадо, тунец, скумбрия и сельдь. Рацион, богатый такой пищей, даст противовоспалительный эффект, поэтому вскоре кожа станет выглядеть здоровее, а черные точки и прыщи исчезнут.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:00

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