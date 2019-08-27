Доктор Мясников рассказал о причинах ожирения у россиян

«Давайте говорить серьезно. Мы такие толстые не только потому, что хотим все время есть. И совсем не из-за того, что у нас гены такие. Напротив, это все последствия работы нашей пищевой промышленности и ничего более», - заявил эксперт в ответ на вопрос о том, как можно было бы добиться сокращения числа россиян, страдающих ожирением.

«У нас количество диетологов в последнее время увеличивается почти в геометрической прогрессии, появилось огромное количество советчиков, как похудеть. И теми же темпами растет количество страдающих ожирением. В этом случае самое время принимать соответствующую государственную программу», - посетовал доктор Мясников.





По словам доктора Мясникова, эта ситуация сохранится до тех пор, пока на отечественном рынке продуктов питания не будет изменено предложение. «Пока существует большой выбор продуктов, которые насыщены легкоусваиваемыми сахарами, тансжирами и легкоусваиваемыми жирами, калориями и прочим, ничего не изменится», - подчеркнул медик. Более того, любые усилия, направленные на то, чтобы научить людей худеть, он назвал совершенно бесполезными.