Разработчики The Sims работают над новой игрой-сервисом





Лучший из кандидатов получит работу над долгосрочным и захватывающим гейм-проектом, который "не разрешит пользователям отойти от РС". Хотя имеется информация, что он выйдет и на смартфонах. Описание функций руководителя наталкивает на мысль о высокобюджетности, основывающейся на интеллектуальной собственности нового плана, возможно, с лицензией. Компания ищет специалиста на должность творческого директора, который имеет представление о современных тенденциях и ожиданиях игроков, сможет спрогнозировать смену проектом творчества игроков и пользовательского контента.