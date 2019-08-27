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Стали известны неправильные пищевые привычки из советского прошлого

Стали известны неправильные пищевые привычки из советского прошлого. Диетологи уверяют, что при всей неизменности пищевых привычек необходимо принимать во внимание современные реалии жизни..
Стали известны неправильные пищевые привычки из советского прошлого

Чаще всего люди ведут сидячий образ жизни, но при этом продолжают потреблять внушительный объем калорий. Старая привычка все есть с хлебом играет в этом плохую роль. Ржаной хлеб - источник клетчатки, но надо съедать его 1-2 куска в день. Любовь к подслащенным напиткам, безусловно, вредит вашему здоровью. В советское время кисели, компоты подавали к каждому блюду, что провоцировало резкий скачок сахара в крови и риск диабета при регулярном употреблении.

Бутерброды с маслом, в сочетании со шпротами, сыром, колбасой, мясом и сегодня являются очень популярным завтраком, но медики предупреждают: советские варианты подобного перекуса очень калорийны. Консервированные продукты, приготовление которых считалось священной обязанностью каждой хозяйки в советское время, как доказали в ВОЗ, содержат в себе большое количество соли, что может привести к артериальной гипертензии.

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Добавил: Булавин Владислав Сегодня, 12:51

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