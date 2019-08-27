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Смартфон Realme XT с камерой на 65 Мп показали на официальном изображении

Компания Realme решила обнародовать первое официальное изображение своего пока еще не представленного смартфона Realme XT. На опубликованном компанией изображении представлено устройство в корпусе цвета Silver Wing White.
Смартфон Realme XT с камерой на 65 Мп показали на официальном изображении

Примечательно, что этот гаджет станет первым смартфоном марки, который будет оснащен 64-мегапиксельной 4-модульной основной камерой. Все объективы камер новинки будут располагаться вертикальной на задней панели в верхнем левом углу.

Сообщается также, что новый смартфон Realme XT должен войти в линейку моделей Realme X. Кроме того, устройство оснастят выдвижной фронтальной камерой и сканером отпечатка пальца под поверхностью дисплея. О других характеристиках грядущей новинки пока ничего не известно.

Официальная презентация этой модели должна состояться уже в следующем месяце.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:27

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