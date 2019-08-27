Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире





Ролик появился на канале «ТВ-Звезда» на YouTube. Миномет калибра 240 миллиметров получил название «Тюльпан». За проведение его испытаний отвечали артиллеристы Западного военного округа, базирующегося в Тамбовской области. Всего с него удалось поразить более 150 целей на земле.«Тюльпан» в первой модификации был разработан еще в советское время. Его версия 2С4 почти не отличается от оригинала, но располагает более мощной конструкцией, пригодной для транспортировки и буксировки. Особенностью миномета является возможность поражения целей, недоступных для артиллерии.