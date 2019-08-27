Певец Юлиан госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве





Как сообщает популярный Telegram-канал «Mash», на данный момент состояние певца ухудшилось, в связи с чем он находится под постоянным контролем медиков.Напомним, Юлиан Васин (таково полное имя исполнителя) в конце девяностых годов считался одним из культовых эстрадных исполнителей страны. Кроме того, Юлиан является обладателем звания заслуженного артиста России. За свою карьеру 46-летний артист выступал в кремлевском Георгиевском зале в честь визита британской королевы Елизаветы II. Более того, артист является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства и является официальным исполнителем гимна российской столицы. Наконец, Юлиан руководит собственным Театром песни и онлайн-радиостанцией под названием «Julian Radio». Всего в репертуаре певца около четырех сотен композиций.