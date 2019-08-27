Жанна Бадоева опубликовала фото с подросшей дочерью Лолитой

На странице в Instagram Бадоевой часто появляются красочные снимки из путешествий или со съемочного процесса телепередач, однако фото с детьми или мужем встречаются намного реже. Накануне телеведущая опубликовала совместное фото с подросшей Лолитой, дочерью от брака с Аланом Бадоевым, восхитившись жизнерадостностью своих детей. «Если что-то моих детей расстраивает, они не уходят в депрессию, а переключаются на другие вещи. Это настоящий талант!» - написала ведущая. Пользователи согласились с Бадоевой, написав, что это присуще только детям.Сейчас телеведущая проживает со своей семьей в Италии и ведёт тревелшоу «Жизнь других» на «Первом канале».