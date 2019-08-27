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Жанна Бадоева опубликовала фото с подросшей дочерью Лолитой

Жанна Бадоева опубликовала фото с подросшей дочерью. Бывшая ведущая шоу «Орёл и Решка» сфотографировалась с Лолитой на пляже во время совместного отдыха.
Жанна Бадоева опубликовала фото с подросшей дочерью Лолитой

На странице в Instagram Бадоевой часто появляются красочные снимки из путешествий или со съемочного процесса телепередач, однако фото с детьми или мужем встречаются намного реже. Накануне телеведущая опубликовала совместное фото с подросшей Лолитой, дочерью от брака с Аланом Бадоевым, восхитившись жизнерадостностью своих детей. «Если что-то моих детей расстраивает, они не уходят в депрессию, а переключаются на другие вещи. Это настоящий талант!» - написала ведущая. Пользователи согласились с Бадоевой, написав, что это присуще только детям.

Сейчас телеведущая проживает со своей семьей в Италии и ведёт тревелшоу «Жизнь других» на «Первом канале».

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 12:15

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