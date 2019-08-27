Волочкова призвала подписчиков «простить ее шпагаты»

Анастасия Волочкова решила порадовать поклонников не только привычными фотографиями с бани и репетиций, но и видео, в котором поделилась «любовью и счастьем, что сейчас переполняют ее сердце». В последнее время в жизни балерины происходит много хорошего, начиная от презентации обновленной книги мемуаров, и заканчивая появлением долгосрочных отношений с перспективой замужества. Именно поэтому звезда ощущает душевный подъем и стремиться нести больше позитива в свое, пока однобокое, общение с фанатами.В новом ролике звезда «Балерины в зазеркалье цирка» объяснила, почему до сих пор не открыла комментарии к своей странице в Instagram. По словам Волочковой, она не хочет читать массу негатива, которая благодаря хейтерам постоянно появляется под ее снимками и видео, поэтому пока аккаунт артистки останется без вышеупомянутой опции. Однако знаменитость не отрицает, что положение вещей когда-либо измениться, а на данном этапе призывает подписчиков «простить ее шпагаты», при любых обстоятельствах оставаться людьми и быть добрее друг к другу.