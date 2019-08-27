США признали страной с самым большим количеством венерических заболеваний





Возбудителем хламидиоза является Chlamydia trachomatis, которая передается при незащищенном половом акте, а также во время родов от матери к ребенку. На настоящее время хламидиозом заражено около 45% женщин в возрасте от 17-25 лет.Дэвид Харви, возглавляющий Коалицию директоров венерических заболеваний, отмечает, что процент повышения венерических заболеваний населения растет неслучайно. В бюджете страны не заложена достаточная сумма, предназначенная для мер профилактики и осуществления контроля.На фоне такого высокого процента заболеваний в стране врачи настойчиво рекомендуют не пренебрегать средством контрацепции во время полового акта.