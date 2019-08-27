Бывшая жена Кержакова Милана Тюльпанова рассказала о пережитом предательстве

«В жизни можно пережить практически все, особенно, если есть ради чего. Ну а главный совет – не делать человека слишком важным и значимым в эмоциональном плане, тогда и разочарование не будет таким сильным», - написала она.

Бывший футболист, а ныне тренер юношеской сборной страны по футболу Александр Кержаков в рамках бракоразводного процесса пытался в суде доказать, что его бывшая супруга злоупотребляет спиртным и ведет себя не совсем адекватно, а потому сын должен остаться с ним. Впрочем, Тюльпановой и ее адвокатам удалось отстоять право на 2-летнего Артемия, получив вместе с этим и солидную денежную компенсацию.Впрочем, когда Милана Тюльпанова говорит о том, что сумела вычеркнуть бывшего супруга из памяти насовсем, она не до конца искренна. К примеру, не так давно она довольно остро отреагировала на вопрос кого-то из своих подписчиков в Instagram о том, как пережить предательство.