Дарья Повереннова рассказала о главных минусах бессмертия

На своей странице в Instagram Дарья Повереннова поделилась с подписчиками информацией об одном необычном исследовании касательно бессмертия. В статье, которая описывала достижения современной науки в области вечной жизни, актриса прочла как о преимуществах, так и о минусах подобной технологии. Как оказалось, специалисты прогнозируют появления решения извечного вопроса бессмертия уже в следующие 30 лет, так как уже близки к разгадке механизма старения человеческого тела и, что наиболее важно, мозга.Однако ожидается и целый ряд негативных эффектов, которые появятся в результате подобного изобретения. Самыми главными из них Повереннова считает даже не перенаселение планеты или невозможность хранить воспоминания обо всех событиях долгой жизни, а потеря любви как чувства и отсутствие смысла просыпаться по утрам. Второй пункт, по словам самой звезды «Бригады», пугает ее больше всего. Поэтому пока эликсир молодости не был изобретен, знаменитость имеет свой совет для человечества: ловить момент и делать каждый день жизни осмысленным и счастливым.