Кит Харингтон заставил супругу ревновать к Анджелине Джоли





Не так давно стало известно, что звезда "Игры престолов" примет участие в съемках супергеройского кино. Для Кита Харингтона это будет первым опытом приобщения к "Вселенной Марвел". Стоит также отметить, что Анжелина Джоли также не снималась пока в подобных кинолентах. Однако такая перспектива стала для актрисы достаточно интересной, несмотря на её намерения перейти к кинорежиссуре. В фильме актрисе досталась роль воительницы Тены. Кит Харингтон, в свою очередь, сыграет роль Черного рыцаря.Кроме Джоли и Харингтона, в кинокартине будут принимать участие Сальма Хайек и Ричард Мэдден. Премьера фильма планируется на 2020 год.