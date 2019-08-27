Максим Галкин с сыном Гарри умилили фанатов в соцсети

«Всем хорошего настроения. А мне ведь казалось, что я в этот момент смотрю в камеру», - гласит подпись Максима Галкина под этой публикацией.



На опубликованном Галкиным снимке он позирует в компании своего 5-летнего сына Гарри, рожденного в браке с Аллой Пугачевой. В кадре мальчик нежно обхватил папу руками и прижался к нему, сам же Галкин в этом время просто счастливо улыбается.Фанаты умилились увиденным и засыпали фото восторженными комментариями. Многие из подписчиков заметили, что фото получилось действительно очень милым. Другие хвалили знаменитого отца и его сына за хорошие прически, кто-то и вовсе подчеркнул, что 5-летний Гарри также красив, как и его звездный отец.