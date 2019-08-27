Настя Ивлеева приобрела под цвет маникюра спорткар Chevrolet Camaro





После ухода из телепрограммы «Орел и Решка» блогер Настя Ивлеева запустила собственное шоу на You-Tube канале под названием AGENTSHOW. Её творение собирается тысячи комментариев, миллионы просмотров и немалые доходы. Полтора года назад телеведущая приобрела массивный Mercedes-Benz Gelandewagen, а накануне похвасталась на своей странице в Instagram новой покупкой. Ивлеева обзавелась жёлтым спорткаром Chevrolet Camaro, стоимость которого примерно 4 миллиона рублей, и подшутила, что купила машину под цвет маникюра. Она рассказала, что многие начали спрашивать о судьбе «гелика», однако ведущая завила, что не собирается его продавать и будет ездить на двух автомобилях.Стоить отметить, что её бойфренд Элджей также является ценителем роскошных авто, публикуя в своём микроблоге фото на фоне дорогих автомобилей.