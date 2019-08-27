Составлен ТОП-5 авто на АКПП с бюджетом до 8000$ долларов





Одним из таких транспортных средств является. Выпускалась до 2008 года, имеет пробег до 100 тысяч километров. Под капотом двигатель на 1,8 литров и 155 лошадиных сил. Можно с лёгкостью гонять по просёлочным дорогам, в этом поможет клиренс среднего значения. Расход топлива – 7-8 литров на трассе, в городе этот показатель увеличивается до 10.Одним из таких транспортных средств является. Выпускалась до 2008 года, имеет пробег до 100 тысяч километров. Под капотом двигатель на 1,8 литров и 155 лошадиных сил. Можно с лёгкостью гонять по просёлочным дорогам, в этом поможет клиренс среднего значения. Расход топлива – 7-8 литров на трассе, в городе этот показатель увеличивается до 10.Классическая модель для людей, любящих комфорт и роскошь –. Владельцы обычно не спешат с ними расставаться, так что найти её в идеальном состоянии скорее всего будет трудно. Расход топлива по городу – 8,5 литров на 100 километров. Так как авто принадлежит к бизнес-классу, то у водителя есть всё, что нужно для комфортного вождения: парктроник, климат-контроль, гидроусилитель руля. Только машину следует брать не раньше 2006 года выпуска.Среди машин, отличающихся простотой и надёжность в данном ценовом диапазоне, можно выделить. Под капотом имеет двигатель на 2 литра и 185 лошадиных сил. Есть у неё один большой недостаток – это расход топлива 12 литров на 100 километров. Данные модели рекомендуется брать не раньше 2008 года выпускаKia Ceed – снаружи маленькая, но внутри огромное пространство. Брать лучше версии, которые выпустили позднее 2005 года. Объем двигателя у машины – 1,6 литров. Расход топлива – 10 литров на 100 километров. Комфорт в салоне обеспечивает адаптируемый климат-контроль. Авто на вторичном рынке можно найти за 6,5 тысяч долларов.