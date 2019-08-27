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Составлен ТОП-5 авто на АКПП с бюджетом до 8000$ долларов

Эксперты составили ТОП-5 авто на АКПП с бюджетом до 8000$ долларов. Эти модели могут стать отличным выбором для тех автолюбителей, кто ограничен в бюджете.

Одним из таких транспортных средств является Honda Civic 4D. Выпускалась до 2008 года, имеет пробег до 100 тысяч километров. Под капотом двигатель на 1,8 литров и 155 лошадиных сил. Можно с лёгкостью гонять по просёлочным дорогам, в этом поможет клиренс среднего значения. Расход топлива – 7-8 литров на трассе, в городе этот показатель увеличивается до 10.

Одним из таких транспортных средств является Honda Civic 4D. Выпускалась до 2008 года, имеет пробег до 100 тысяч километров. Под капотом двигатель на 1,8 литров и 155 лошадиных сил. Можно с лёгкостью гонять по просёлочным дорогам, в этом поможет клиренс среднего значения. Расход топлива – 7-8 литров на трассе, в городе этот показатель увеличивается до 10.

Классическая модель для людей, любящих комфорт и роскошь – Honda Accord. Владельцы обычно не спешат с ними расставаться, так что найти её в идеальном состоянии скорее всего будет трудно. Расход топлива по городу – 8,5 литров на 100 километров. Так как авто принадлежит к бизнес-классу, то у водителя есть всё, что нужно для комфортного вождения: парктроник, климат-контроль, гидроусилитель руля. Только машину следует брать не раньше 2006 года выпуска.

Среди машин, отличающихся простотой и надёжность в данном ценовом диапазоне, можно выделитьMitsubishi lancer 10. Под капотом имеет двигатель на 2 литра и 185 лошадиных сил. Есть у неё один большой недостаток – это расход топлива 12 литров на 100 километров. Данные модели рекомендуется брать не раньше 2008 года выпуска
Составлен ТОП-5 авто на АКПП с бюджетом до 8000$ долларов

Kia Ceed – снаружи маленькая, но внутри огромное пространство. Брать лучше версии, которые выпустили позднее 2005 года. Объем двигателя у машины – 1,6 литров. Расход топлива – 10 литров на 100 километров. Комфорт в салоне обеспечивает адаптируемый климат-контроль. Авто на вторичном рынке можно найти за 6,5 тысяч долларов.

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Добавил: Булавин Владислав Сегодня, 11:22

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