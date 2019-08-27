Наталья Андрейченко продает свою виллу в Мексике

«Наталья действительно планирует продать эту резиденцию. Клиентов на дом пока нет, но они найдутся довольно быстро, поскольку вилла просто роскошная», - приводит «СтарХит» слова источника из окружения актрисы.





Вот уже почти десять лет Наталья Андрейченко, известная массовому зрителю по фильму «Мэри Поппинс», проживает в Южной Америке. У Натальи в Мексике есть особняк, который она купила для особенных целей. По словам актрисы она просто влюбилась в местную природу, энергетику и даже в местных жителей, который считает очень открытыми и духовными. Однако теперь артистка собирается распрощаться с этим имением.О том, какую цену Наталья Андрейченко запросила за свое мексиканское имение, пока не известно. Однако средняя стоимости таких вилл в Ривьера Майя стартует с отметки в 7 миллионов рублей. Кроме того, этот район знаменит благодаря своим центрам йоги, чем в свое время увлеклась и сама актриса.