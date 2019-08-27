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Павел Зибров отметил 60-летие жены еще одной свадьбой

Павел Зибров отметил 60-летие жены Марины еще одной свадьбой. Символическую церемонию влюбленные провели в 25-ю годовщину законного бракосочетания.
Павел Зибров отметил 60-летие жены еще одной свадьбой

Народный артист Украины Павел Зибров и его вторая жена Марина поженились 25 лет назад, спустя некоторое время после того, как первый брак певца потерпел крах. Композитор усыновил сына избранницы Александра, а позже у пары родилась дочь Диана, которой на данный момент уже 22 года. Именно наследница популярного исполнителя и предложила отцу оригинальный способ отметить важные семейные даты.

С помощью дочери Павел Зибров смог организовать символическую свадебную церемонию, которая была приурочена к 60-летию его жены, а также к 25-й годовщине законного бракосочетания пары. Во время необычного праздника супруги повторили клятвы, снова обменялись кольцами, и провели вечер так же, как это было в первый раз, воскрешая в памяти забытые моменты официальной свадьбы. Провела церемонию наследница звездного семейства Зибровых Диана, а гостями стали многие представители украинского шоу-бизнеса и многочисленные родственники пары.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:00

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