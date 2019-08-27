Фейковые новости порождают фейковую память





С 2016 года наблюдается всплеск фейковых новостей после выборов претендента в США, а в России полгода назад вступил в силу закон, наказывающий за распространение заведомо недостоверной информации. Недавно ученым удалось обнаружить еще одну опасность ложных новостей, не связанную с административным наказанием. Сотрудники из Калифорнийского университета в Ирвайне совместно с ирландскими коллегами провели эксперимент. За несколько дней до референдума по абортам в Ирландии они опросили около 3 тыс. человек, предложив им прочитать шесть новостей. В них шла речь о противниках и сторонниках искусственного прерывания беременности, но абсолютно все истории были выдумкой.После ознакомления с новостными сообщениями учёные опросили добровольцев, слышали ли они ранее о подобных случаях. Почти половина участников заявило, что что-то припоминает, а некоторые приукрасили выдуманные новости своими деталями. Выяснилось, что человеческий мозг способен придумывать подтверждение фейковой информации, соответствующее взглядам самой личности. Так, адепты абортов рассказывали о несуществующих подробностях, описывающих противников искусственного прерывания беременности плохими.