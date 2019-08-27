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"Только не это!": Наташа Королева негативно отреагировала на желание сына стать артистом

Архип Глушко, наследник Наташи Королевой, не так давно выставил снимки на своей странице в Instagram, намекая, что дальнейшая его жизнь может быть связана с шоубизнесом. Звездная мать негативно отреагировала на желание сына стать артистом, высказав: "Только не это, еще одного артиста я не выдержу".
"Только не это!": Наташа Королева негативно отреагировала на желание сына стать артистом

На серии снимков Архип Глушко запечатлен сидя за синтезатором и стоя с микрофоном. В подписи к посту звездный сын рассказал, что пришло время для занятия бизнесом семьи и он готов к покорению вершин. Одна из первых пост прокомментировала Наташа Королева. Она заявила, что не сможет выдержать еще одного артиста, на что наследник ответил: "А вот придется". Однако, возможно, Архип Глушко говорил вовсе не о себе, а о Марии Слугиной, бывшей участницей шоу "Дом-2", с которой он находится в отношениях.

В то же время Слугина опубликовала схожую подборку фотографий, рассказав подписчикам о прослушивании. Она готовилась к этому еще полгода назад, но оно откладывалось. Тем не менее, возлюбленная наследника Наташи Королевой отметила, что "вокалу быть", и для достижения целей она много занимается.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 10:41

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