"Только не это!": Наташа Королева негативно отреагировала на желание сына стать артистом

На серии снимков Архип Глушко запечатлен сидя за синтезатором и стоя с микрофоном. В подписи к посту звездный сын рассказал, что пришло время для занятия бизнесом семьи и он готов к покорению вершин. Одна из первых пост прокомментировала Наташа Королева. Она заявила, что не сможет выдержать еще одного артиста, на что наследник ответил: "А вот придется". Однако, возможно, Архип Глушко говорил вовсе не о себе, а о Марии Слугиной, бывшей участницей шоу "Дом-2", с которой он находится в отношениях.В то же время Слугина опубликовала схожую подборку фотографий, рассказав подписчикам о прослушивании. Она готовилась к этому еще полгода назад, но оно откладывалось. Тем не менее, возлюбленная наследника Наташи Королевой отметила, что "вокалу быть", и для достижения целей она много занимается.