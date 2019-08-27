Любовь Успенская уехала «омолаживаться» в одну из клиник Испании

65-летняя Любовь Успенская, кажется, открыла секрет вечной молодости. Звезда в свои годы выглядит лучше, чем 20 лет назад, да и ведет куда более активный образ жизни, являясь частой гостьей светских мероприятий и разнообразных звездных тусовок. Певица даже отпуск предпочитает проводить, не нежась под лучами солнца, а с пользой для организма – успевая за месяц пройти массу процедур, направленных на восстановление здоровья. Так знаменитость уже три года подряд ездит «омолаживаться» в одну из клиник Марбелье, что в Испании. На европейском курорте Любовь Успенская наслаждается чистым морским воздухом, полезной и вкусной средиземноморской кухней, а также вдоволь высыпается.Исполнительница городских романсов и русского шансона утверждает, что ее гастрольный график расписан так плотно, что в России она не может себе позволить не то что полноценного SPA-курса, но даже 7-часового сна и полноценного питания, поэтому месячный отдых у моря – вынужденная мера, позволяющая оздоровиться на год вперед. Кроме того, Успенская очень довольна работой испанских докторов, которые уже давно ее знают и умеют подобрать оптимальный для звезды курс обследований и лечения.