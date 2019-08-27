Космический аппарат «Чандраян-2» сделал первые фото лунных кратеров



#ISRO

Lunar surface imaged by Terrain Mapping Camera-2(TMC-2) of #Chandrayaan2 on August 23 at an altitude of about 4375 km showing craters such as Jackson, Mach, Korolev and Mitra (In the name of Prof. Sisir Kumar Mitra)



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На первом опубликованном снимке, сделанном на высоте 4400 км, можно увидеть кратер Аполлон и море Восточное, последующие данные будут обновляться, как сообщают на сайте организации космических исследований. Запуск индийской станции был запланирован еще на 15 июля, но из-за технических неполадок вылет осуществлен только 21 июля, а спустя месяц были предоставлены первые результаты работы.Основной целью миссии является исследование новых видов минералов, которые содержатся в твердых лунных породах. Более того, в процессе изучения будет исследована взаимосвязь между фазами Луны и силой подземных толчков на Земле.Индия - одна из космических стран, которая проводит запуск спутников самостоятельно и по своему потенциалу входит в число таких передовых исследователей космического пространства, как США, Россия и Китай.