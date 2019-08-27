На форуме «Город образования» выступят свыше 1 тысячи спикеров





Как отметил лидер образовательного ведомства Москвы Исаак Калина, в нынешнем году было решено расширить программу форума «Город образования». Это позволит сделать его интересным для каждого посетителя. В результате программа была сформирована таким образом, чтобы найти в ней интересные мероприятия могли все посетители, — рассказал министр.*МЦКО — Московский центр качества образования.