На форуме «Город образования» выступят свыше 1 тысячи спикеров
В четверг в российской столице торжественно откроют крупный международный форум «Город образования». Он будет проходить в 75-м павильоне ВДНХ и на других площадках выставочного комплекса до 1 сентября включительно. По словам директора МЦКО*, программного директора форума Павла Кузьмина, программа предусматривает проведение более семи сотен мероприятий. За время проведения форума на нем выступят свыше 1000 спикеров. Подтвержден приезд делегаций из пяти десятков государств и 80 регионов нашей страны.
Как отметил лидер образовательного ведомства Москвы Исаак Калина, в нынешнем году было решено расширить программу форума «Город образования». Это позволит сделать его интересным для каждого посетителя. В результате программа была сформирована таким образом, чтобы найти в ней интересные мероприятия могли все посетители, — рассказал министр.
*МЦКО — Московский центр качества образования.
Как отметил лидер образовательного ведомства Москвы Исаак Калина, в нынешнем году было решено расширить программу форума «Город образования». Это позволит сделать его интересным для каждого посетителя. В результате программа была сформирована таким образом, чтобы найти в ней интересные мероприятия могли все посетители, — рассказал министр.
*МЦКО — Московский центр качества образования.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:10