Экс-участник проекта "Дом-2" Николай Должанский заявил, что его избил любовник жены

Как рассказал экс-пректант Николай Должанский, он из отчаяния решил встретиться с новым избранником жены, а потому назначил встречу сопернику в кафе. Владимир Птичник, по словам звезды реалити, предложил сыграть в карты и в случае выигрыша Должанский смог бы вернуть свою супругу.Отчаянный мужчина согласился, но в итоге проиграл сопернику 160 тысяч рублей. Затем он признался, что денег у него сейчас нет, после чего получил удар в лицо. Должанский отметил, что травмы оказались не серьезными, однако из носа пошла кровь.Позже, отметил Николай Должанский, ему позвонила Катя Богданова и попросила не подавать заявление в полицию, отказать возлюбленной шоумен не смог. Прежде экс-участник проекта "Дом-2" признавался журналистам, что жена потребовала от него 500 тысяч рублей на свой новый проект, после чего она готова к нему вернуться. Давать деньги неверной избраннице бывший проектант отказался.