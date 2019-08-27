Илья Глинников получил 10 пощечин от коллеги по съемочной площадке





Как известно, телесериал "Фитнес" показывает зрителям закулисье элитного клуба. Второй сезон картины выйдет в сентябре этого года, а съемки третьего уже идут полным ходом. Здесь появляется герой Ильи Глинникова, который сыграет нового тренера спортклуба, пытающегося навести свои порядки. Однако на него обрушивается гнев коллектива.Илье Глинникову приходится вытерпеть десяток звонких пощечин, который каждый дубль ему давала Софья Зайка. Сам артист посчитал, что таким образом коллеги по съемочной площадке захотели взбодрить его. По словам знаменитости, такое начало ему очень даже по душе: "Мне нравится: сразу в бой!".