Участница "Дома-2" Саша Черно берет уроки вождения и готовится к выходу из проекта

Об уроках Александры Черно в автошколе рассказал Иосиф Оганесян в Instagram, опубликовав stories. Сама участница проекта "Дом-2" пока не поделилась радостью с поклонниками. Тем не менее, и проектант пока не определился, кем именно он хотел бы работать за Периметром, ведь еще недавно он брал уроки танцев для того, чтобы вспомнить навыки, а затем уже решил быть стилистом.Примечательно, что еще одна участница реалити-шоу Майя Донцова не смогла сдать на права перед свадьбой. Поклонники уже высказываются касательно успехов Саши Черно в автошколе. Больше всего фанатам хочется увидеть автомобиль, на котором звезда реалити учится водить.