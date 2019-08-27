Лера Кудрявцева и Игорь Макаров крестили годовалую дочку Марию

9 августа 48-летняя Лера Кудрявцева и 31-летний Игорь Марков отпраздновали первый день рождения своей дочери Марии. Всего за год жизни наследница теледивы и спортсмена обрела популярность не намного меньшую, нежели ее звездные родители, собирая тысячи лайков в Instagram мамы и папы. Сами же супруги настолько гордятся вымоленной у Бога дочкой, что начали публиковать фото малышки практически сразу после ее рождения, не скрывая лицо младенца смайликами, как это часто делают другие знаменитости. Марков и Кудрявцева, которые вместе уже шесть лет, долгое время мечтали о наследнице и считают, что их молитвы были услышаны, ведь даже не смотря на возраст теледива смогла выносить и родить здоровую девочку.Недавно же в Сети было опубликовано фото, на котором Лера Кудрявцева позирует с годовалой дочкой Марией в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, где прошло крещение малышки. Как сообщил источники из близкого окружения знаменитости, таинство состоялось еще 16 июня. В качестве крестных отца и матери пара пригласила звезду телеэкрана Андрея Разыграева и сестру Леры Кудрявцевой Оксану. После того, как Мария прошла свое первое и важнейшее христианское таинство, семья отметила событие небольшим застольем, на котором присутствовали самые близкие друзья и родственники.