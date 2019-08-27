Александр Панайотов после смерти Юлии Началовой страдает паническими атаками





Вот уже почти полгода прошло со дня смерти певицы Юлии Началовой. Однако даже сейчас Александру Панайотову дается непросто разговор об усопшей, сообщает портал «Дни.ру». Более того, как признается артист, после смерти певицы у него началась сильная депрессия, которая сопровождалась паническими атаками. «Я даже боялся на сцену выходить», - откровенничает артист, называя свое психологическое состояние жутким. Выйти из этого состояния певцу помогли слабые антидепрессанты и помощь опытных психологов.Немалую роль в выходе из этого непростого состояния сыграла и теща Александра Панайотова, которая является опытным медиком и работает в больнице Боткина. Именно к ней артист в самые сложные периоды обращался за консультацией. Кроме того, подчеркивает артист, женщина занимается как раз лечением звезд, регулярно имеет дело с селебрити, поэтому ей всегда можно доверять.