Участниками торжественной линейки 1 сентября станут более 10000 столичных кадет
На четверг, 29 августа на территории столичной ВДНХ запланировано начало международного форума «Город образования». В его программу на 1 сентября наметили проведение торжественной линейки. Она пройдет при участии более 10000 учащихся кадетских классов из школ Москвы. Как рассказал программный директор форума, директор МЦКО* Павел Кузьмин, после линейки также состоится «Урок мужества».
В общей сложности количество кадет в российской столице сейчас насчитывает 16500 человек. Руководитель образовательного ведомства Москвы Исаак Калина рассказал о том, что за счет создания в местных школах кадетских классов удалось помочь многим тысячам ребят определиться с выбором предпрофессионального, а затем и профессионального маршрута. По словам министра, сейчас более 90% выпускников кадетских классов успешно поступают в российские вузы, из них порядка 65% — в учебные заведения силовых ведомств нашей страны.
*МЦКО — Московский центр качества образования.
В общей сложности количество кадет в российской столице сейчас насчитывает 16500 человек. Руководитель образовательного ведомства Москвы Исаак Калина рассказал о том, что за счет создания в местных школах кадетских классов удалось помочь многим тысячам ребят определиться с выбором предпрофессионального, а затем и профессионального маршрута. По словам министра, сейчас более 90% выпускников кадетских классов успешно поступают в российские вузы, из них порядка 65% — в учебные заведения силовых ведомств нашей страны.
*МЦКО — Московский центр качества образования.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:43