Участниками торжественной линейки 1 сентября станут более 10000 столичных кадет





В общей сложности количество кадет в российской столице сейчас насчитывает 16500 человек. Руководитель образовательного ведомства Москвы Исаак Калина рассказал о том, что за счет создания в местных школах кадетских классов удалось помочь многим тысячам ребят определиться с выбором предпрофессионального, а затем и профессионального маршрута. По словам министра, сейчас более 90% выпускников кадетских классов успешно поступают в российские вузы, из них порядка 65% — в учебные заведения силовых ведомств нашей страны.*МЦКО — Московский центр качества образования.