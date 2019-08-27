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Названы 6 основных признаков нехватки кальция в организме

Названы 6 основных признаков нехватки кальция в организме. Врачи уверяют, что дефицит макроэлемента испытывает каждый третий житель планеты.
Названы 6 основных признаков нехватки кальция в организме

В день человеческий организм нуждается в 1000 мг кальция, а для пожилых людей норма увеличивается до 1200 мг. Диетологи сообщают, что достичь необходимого количества макроэлемента в организме можно лишь при сбалансированном и правильном питании. Употребление нездоровой пищи вызывает лишь нехватку кальция, поэтому врачи назвал 6 основных признаков, свидетельствующих о его дефиците. Рассказать о нехватке макроэлемента могут судороги ног. Если по ночам часто сводит конечности, необходимо пересмотреть свой рацион и добавить в него больше молочной продукции, орехов и зелени. Покалывание в области кончиков пальцев рук и спазмы также может означать нехватку кальция.

Кариес на зубах и ломкие ногти являются одним из главных показателей дефицита Ca. Если в организм поступает недостаточное его количество, он начинает черпать его из костного образования рта. Ногти в свою очередь тоже портятся и начинают расслаиваться, становясь более ломкими.
Недостаток кальция сказывается на качестве сна. Обычно он оказывает воздействие на выработку серотонина – гормона расслабления и хорошего настроения, но при его дефиците у человека появляется бессонница. На фоне этого развивается ухудшение памяти, недостаток кальция может вызывать неврологические расстройства, например, галлюцинации.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 10:22

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