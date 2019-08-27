Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина показала фото без макияжа

На кадрах Екатерина Скулкина сфотографирована рядом с сопровождающим её гидом. В подписи к посту артистка порекомендовала посетить остров Пальма-де-Майорка, так как его виды восхитительны.Большое количество поклонников оценили естественную красоту Скулкиной. Они также обратили внимание на формы знаменитости, отметив, что звезда заметно постройнела. За несколько часов пост собрал больше 11 тысяч лайков.