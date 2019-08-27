Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина показала фото без макияжа
Екатерина Скулкина, звезда шоу Comedy Woman, без стеснения показывает собственную естественную красоту. Находясь в отпуске, знаменитость показала фото без макияжа и опубликовала его в своем аккаунте в Instagram.
На кадрах Екатерина Скулкина сфотографирована рядом с сопровождающим её гидом. В подписи к посту артистка порекомендовала посетить остров Пальма-де-Майорка, так как его виды восхитительны.
Большое количество поклонников оценили естественную красоту Скулкиной. Они также обратили внимание на формы знаменитости, отметив, что звезда заметно постройнела. За несколько часов пост собрал больше 11 тысяч лайков.
На кадрах Екатерина Скулкина сфотографирована рядом с сопровождающим её гидом. В подписи к посту артистка порекомендовала посетить остров Пальма-де-Майорка, так как его виды восхитительны.
Большое количество поклонников оценили естественную красоту Скулкиной. Они также обратили внимание на формы знаменитости, отметив, что звезда заметно постройнела. За несколько часов пост собрал больше 11 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 09:41