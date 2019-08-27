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В Швеции вышла финальная книга о «Девушке с татуировкой дракона»

В Швеции вышла финальная книга, посвященная героям фильма "Девушка с татуировкой дракона". Фантастический роман шведского писателя и журналиста Давида Лагеркранца, который является продолжением трилогии "Миллениум", вышел под названием «Та, которая должна умереть».
В Швеции вышла финальная книга о «Девушке с татуировкой дракона»

Шведская трилогия «Миллениум» Стига Ларссона о детективе и издателе политического журнала Микаэле Блумквисте, а также о Лисбет Саландер, которая работает в охранном агенстве, получила широкое распространение. Все три книги были экранизированы как шведскими режиссёрами в 2009 году, так и голливудскими в 2011 году. Главные роли в фильме сыграли Микаэль Нюквист и Нуми Рапас. Работу Ларссона продолжил Давид Лагеркранц, шведский журналист и писатель. Четвертая часть получила название «Девушка, которая застряла в паутине».

Основная тема финальной книги «Та, которая должна умереть» расскажет об экспериментах в области генетики, а также о влиянии социальных сетей на наше подсознание, распространении недостоверной информации. Сам автор заявляет, что из вей серии этот фантастический проект был лучшим. Напомним, что премьера экранизации фильма запланирована на 2021 год.

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Культура / Важно
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 09:28

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