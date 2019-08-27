В Швеции вышла финальная книга о «Девушке с татуировкой дракона»
В Швеции вышла финальная книга, посвященная героям фильма "Девушка с татуировкой дракона". Фантастический роман шведского писателя и журналиста Давида Лагеркранца, который является продолжением трилогии "Миллениум", вышел под названием «Та, которая должна умереть».
Шведская трилогия «Миллениум» Стига Ларссона о детективе и издателе политического журнала Микаэле Блумквисте, а также о Лисбет Саландер, которая работает в охранном агенстве, получила широкое распространение. Все три книги были экранизированы как шведскими режиссёрами в 2009 году, так и голливудскими в 2011 году. Главные роли в фильме сыграли Микаэль Нюквист и Нуми Рапас. Работу Ларссона продолжил Давид Лагеркранц, шведский журналист и писатель. Четвертая часть получила название «Девушка, которая застряла в паутине».
Основная тема финальной книги «Та, которая должна умереть» расскажет об экспериментах в области генетики, а также о влиянии социальных сетей на наше подсознание, распространении недостоверной информации. Сам автор заявляет, что из вей серии этот фантастический проект был лучшим. Напомним, что премьера экранизации фильма запланирована на 2021 год.
Шведская трилогия «Миллениум» Стига Ларссона о детективе и издателе политического журнала Микаэле Блумквисте, а также о Лисбет Саландер, которая работает в охранном агенстве, получила широкое распространение. Все три книги были экранизированы как шведскими режиссёрами в 2009 году, так и голливудскими в 2011 году. Главные роли в фильме сыграли Микаэль Нюквист и Нуми Рапас. Работу Ларссона продолжил Давид Лагеркранц, шведский журналист и писатель. Четвертая часть получила название «Девушка, которая застряла в паутине».
Основная тема финальной книги «Та, которая должна умереть» расскажет об экспериментах в области генетики, а также о влиянии социальных сетей на наше подсознание, распространении недостоверной информации. Сам автор заявляет, что из вей серии этот фантастический проект был лучшим. Напомним, что премьера экранизации фильма запланирована на 2021 год.