В Швеции вышла финальная книга о «Девушке с татуировкой дракона»





Шведская трилогия «Миллениум» Стига Ларссона о детективе и издателе политического журнала Микаэле Блумквисте, а также о Лисбет Саландер, которая работает в охранном агенстве, получила широкое распространение. Все три книги были экранизированы как шведскими режиссёрами в 2009 году, так и голливудскими в 2011 году. Главные роли в фильме сыграли Микаэль Нюквист и Нуми Рапас. Работу Ларссона продолжил Давид Лагеркранц, шведский журналист и писатель. Четвертая часть получила название «Девушка, которая застряла в паутине».Основная тема финальной книги «Та, которая должна умереть» расскажет об экспериментах в области генетики, а также о влиянии социальных сетей на наше подсознание, распространении недостоверной информации. Сам автор заявляет, что из вей серии этот фантастический проект был лучшим. Напомним, что премьера экранизации фильма запланирована на 2021 год.