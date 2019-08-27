Елена Борщева на премьеру мультфильма «Королевские каникулы» пришла в сланцах

38-летняя актриса доказывает, что не стесняется выглядеть смешно даже на светском выходе. Борщева появилась в платье в вертикальную полоску, сверху надев джинсовый плащ на завязках, а вот образ дополнила пляжными сланцами. В целом, наряд чемпионки Высшей лиги КВН получился стильным, но обувь оказалась совсем неуместной. Не подготовилось к мероприятию и семейство знаменитости. Муж Валерий Юшкевич облачился в белую рубаку и джинсы, а 13-летняя Марта и 4-летняя Ума оделись как на обычную семейную прогулку.После публикации фото с премьеры мультфильма «Королевские каникулы» на странице в Instagram Елена Борщева опубликовала еще одно, порассуждав о школьных принадлежностях, за которыми, вероятно, отправилась после посещения кинотеатра.