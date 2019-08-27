Альбина Джанабаева рассказала об эффективной диете на неделю

Бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева за лето успела отдохнуть с семьей в двух странах: во Франции и в Испании. Отпуском звезда осталась, в целом, довольна, однако за время пребывания в Европе артистка успела заиметь не только легкий бронзовый загар, но и несколько лишних килограмм. Сразу же по возвращению в Россию певица поставила перед собой задачу – похудеть в кратчайшие сроки, и, набравшись решимости, приступила к реализации плана.С помощью проверенной методики, которая основывается на правильном режиме сна, эффективной диете и занятиях спортом, Джанабаева принялась возвращать свое тело в форму. Популярная исполнительница отказалась от употребления соли, сахара и хлеба, отдав предпочтение сырым овощам, белковой пище, зелени, воде и травяным чаям. Кроме того, знаменитость дополнила интервальный тип питания повышенной физической активностью: бегом, плаваньем в бассейне и быстрой ходьбой.Звезда отметила, что подобная работа над собой дает потрясающие результаты не только в плане фигуры, но и вызывает «легкий шок и приятный стресс», которые укрепляют силу воли. Многие из подписчиков Instagram-страницы Альбины Джанабаевой восхитились решительностью певицы и ее мотивированностью на быстрое достижение результата, а также выразили желание присоединиться к ее программе на неделю, чтобы потом сравнить достижения за этот срок.