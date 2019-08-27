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Альбина Джанабаева рассказала об эффективной диете на неделю

Альбина Джанабаева рассказала об эффективной диете, рассчитанной на неделю. С помощью проверенной методики певица решила избавиться от лишних килограмм, набранных во время отпуска.
Альбина Джанабаева рассказала об эффективной диете на неделю

Бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева за лето успела отдохнуть с семьей в двух странах: во Франции и в Испании. Отпуском звезда осталась, в целом, довольна, однако за время пребывания в Европе артистка успела заиметь не только легкий бронзовый загар, но и несколько лишних килограмм. Сразу же по возвращению в Россию певица поставила перед собой задачу – похудеть в кратчайшие сроки, и, набравшись решимости, приступила к реализации плана.

С помощью проверенной методики, которая основывается на правильном режиме сна, эффективной диете и занятиях спортом, Джанабаева принялась возвращать свое тело в форму. Популярная исполнительница отказалась от употребления соли, сахара и хлеба, отдав предпочтение сырым овощам, белковой пище, зелени, воде и травяным чаям. Кроме того, знаменитость дополнила интервальный тип питания повышенной физической активностью: бегом, плаваньем в бассейне и быстрой ходьбой.

Звезда отметила, что подобная работа над собой дает потрясающие результаты не только в плане фигуры, но и вызывает «легкий шок и приятный стресс», которые укрепляют силу воли. Многие из подписчиков Instagram-страницы Альбины Джанабаевой восхитились решительностью певицы и ее мотивированностью на быстрое достижение результата, а также выразили желание присоединиться к ее программе на неделю, чтобы потом сравнить достижения за этот срок.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:10

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