Актриса шоу «Уральские пельмени» Ирина Фролова скрывает отца своего ребенка





Все началось с заявления артиста Алексея Гериловича, который признался, что является отцом ребенка актрисы. Более того, по утверждению Гериловича, он все еще надеется, что Юлия Фролова бросит супруга и вернется с сыном к нему. Юрий Лопарев после этого заподозрил супругу в неверности и обратился в программу «На самом деле», вынудив супругу пройти тест на детекторе лжи. Сама же Фролова утверждает, что ее оговаривают, дескать Гериловичем движет лишь чувство мести из-за давней обиды. При этом, сетует актриса, ее супруг очень ревнив, а потому в последние дни буквально не дает ей прохода и даже не позволяет выйти из дома.Ситуация почти разрешилась. Вот только близкая подруга артистки Анастасия Козлова неожиданно выступила со своей версией событий. По ее словам, Алексей Герилович говорит правду и действительно является отцом ребенка. «Когда Ира была беременна, она мне в этом сама признавалась», - подчеркнула Козлова.