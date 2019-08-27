Актриса шоу «Уральские пельмени» Ирина Фролова скрывает отца своего ребенка
Актриса сериалов и участница шоу «Уральские пельмени» Ирина Фролова три года назад вышла замуж за коллегу Юрия Лопарева. Сейчас звездная семья воспитывает сына Максима, но эта семейная идиллия была разрушена после того, как стало известно, что актриса скрывает настоящего отца своего ребенка.
Все началось с заявления артиста Алексея Гериловича, который признался, что является отцом ребенка актрисы. Более того, по утверждению Гериловича, он все еще надеется, что Юлия Фролова бросит супруга и вернется с сыном к нему. Юрий Лопарев после этого заподозрил супругу в неверности и обратился в программу «На самом деле», вынудив супругу пройти тест на детекторе лжи. Сама же Фролова утверждает, что ее оговаривают, дескать Гериловичем движет лишь чувство мести из-за давней обиды. При этом, сетует актриса, ее супруг очень ревнив, а потому в последние дни буквально не дает ей прохода и даже не позволяет выйти из дома.
Ситуация почти разрешилась. Вот только близкая подруга артистки Анастасия Козлова неожиданно выступила со своей версией событий. По ее словам, Алексей Герилович говорит правду и действительно является отцом ребенка. «Когда Ира была беременна, она мне в этом сама признавалась», - подчеркнула Козлова.
Все началось с заявления артиста Алексея Гериловича, который признался, что является отцом ребенка актрисы. Более того, по утверждению Гериловича, он все еще надеется, что Юлия Фролова бросит супруга и вернется с сыном к нему. Юрий Лопарев после этого заподозрил супругу в неверности и обратился в программу «На самом деле», вынудив супругу пройти тест на детекторе лжи. Сама же Фролова утверждает, что ее оговаривают, дескать Гериловичем движет лишь чувство мести из-за давней обиды. При этом, сетует актриса, ее супруг очень ревнив, а потому в последние дни буквально не дает ей прохода и даже не позволяет выйти из дома.
Ситуация почти разрешилась. Вот только близкая подруга артистки Анастасия Козлова неожиданно выступила со своей версией событий. По ее словам, Алексей Герилович говорит правду и действительно является отцом ребенка. «Когда Ира была беременна, она мне в этом сама признавалась», - подчеркнула Козлова.