В 2022 году человечество увидит новую звезду





Астрономы уверяют, что эта звездная система взорвется, став в 10 000 раз ярче, чем сейчас. Взрыв будет виден с Земли невооруженным глазом, и он может быть таким же ярким, как и Полярная звезда. «Мы прогнозируем, что взрыв произойдёт в 2022 году. Каждый сможет увидеть его на небе невооружённым глазом», - сказал астроном колледжа Calvin Ларри Молнар. Газовый шар, находящийся на расстоянии 1800 световых лет, известен как KIC 9832227. До недавнего времени астрономы даже не знали, что мерцающая точка света — это больше, чем одна звезда. Созвездие представляет собой пару, вращаясь вокруг друг друга, и имеет общую газовую оболочку. Когда система вращается, она принимает форму арахиса и кажется одной звездой, а не двумя отдельными точками света.В 2013 году астроном обсерватории Apache Point Карен Кинемучи заметил, что вспышки яркости могут означать, что две звезды периодически перекрывают друг друга. Последующее расследование, проведенное студентом Calvin College Дэниелом ван Нурдом, установило, что так оно и есть. Основываясь на времени и глубине этих периодических затмений, астрономы определили, что одна из звезд примерно на 40% больше Солнца.