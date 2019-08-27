Мария Кожевникова рассказала, что худеет с четырех лет





Мария Кожевникова в свои 34 года освоила не только роль легкомысленной блондинки в популярном комедийном сериале, но еще и роль верной супруги и заботливой матери в жизни. Вот уже шесть лет Кожевникова замужем за предпринимателем Евгением Васильевым и растит троих сыновей. Троих детей актриса родила с удовольствием, но отразилось это и на ее фигуре.Как признается артистка, несмотря на довольно умеренный рацион и контроль во время беременности, она каждый раз все равно набирала лишние килограммы. «Я прибавляла почти по килограмму в день, даже в больнице лежала, где медики тщательно следили за моим питанием, но вес продолжал набираться. Из роддома я выходила с лишними 20-30 килограммами», - сетует телезвезда.Более того, Мария Кожевникова утверждает, что подобные изменения в теле всякий раз оборачивались для нее проблемами со здоровьем, поэтому ей приходилось обращаться за помощью к врачам, но они так и не смогли найти причину, по которой организм актрисы каждый раз начинает активно набирать вес, начиная с седьмого месяца беременности, сообщает «СтарХит».