Истребители Су-30СМ научились летать на сверхмалой высоте со скоростью 80 км/ч
В рамках открывающегося в этот вторник авиасалона МАКС-2019 члены пилотажной группы «Русские витязи» планируют показать зрителям уникальный трюк с использованием истребителей Су-30СМ. Сообщается, что эта фигура будет выполняться на высоте всего 100 метров и на скорости всего в 80 км/ч.
Сообщается, что выступление «Русских витязей» в рамках авиашоу начнется с групповых пилотажных фигур. Звено истребителей выполнить боевые развороты и виражи, в том числе с работой двигателей в режиме форсажа. Также ожидается демонстрация групповых бочек, встречного роспуска, петель Нестерова, зеркала и иных фигур высшего пилотажа. Но самое интересное ожидается ближе к концу выступления.
Под завершение демонстрации командир группы Андрей Алексеев планирует проделать ряд уникальных фигур, демонстрируя уникальные характеристики Су-30СМ с точки зрения маневренности: «кадушку» и управляемый штопор. Изюминкой показательной программы станет пролет боевой машины на сверхмалой высоте со скоростью, присущей в большей степени мотоциклу. Отмечается, что удержать 24-тонную машину на такой скорости в воздухе можно лишь в том случае, если пилот задерет нос на почти 45-градусный угол, а также будет максимально точно работать рулями и газом.
Сообщается, что выступление «Русских витязей» в рамках авиашоу начнется с групповых пилотажных фигур. Звено истребителей выполнить боевые развороты и виражи, в том числе с работой двигателей в режиме форсажа. Также ожидается демонстрация групповых бочек, встречного роспуска, петель Нестерова, зеркала и иных фигур высшего пилотажа. Но самое интересное ожидается ближе к концу выступления.
Под завершение демонстрации командир группы Андрей Алексеев планирует проделать ряд уникальных фигур, демонстрируя уникальные характеристики Су-30СМ с точки зрения маневренности: «кадушку» и управляемый штопор. Изюминкой показательной программы станет пролет боевой машины на сверхмалой высоте со скоростью, присущей в большей степени мотоциклу. Отмечается, что удержать 24-тонную машину на такой скорости в воздухе можно лишь в том случае, если пилот задерет нос на почти 45-градусный угол, а также будет максимально точно работать рулями и газом.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:25