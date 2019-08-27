Истребители Су-30СМ научились летать на сверхмалой высоте со скоростью 80 км/ч





Сообщается, что выступление «Русских витязей» в рамках авиашоу начнется с групповых пилотажных фигур. Звено истребителей выполнить боевые развороты и виражи, в том числе с работой двигателей в режиме форсажа. Также ожидается демонстрация групповых бочек, встречного роспуска, петель Нестерова, зеркала и иных фигур высшего пилотажа. Но самое интересное ожидается ближе к концу выступления.Под завершение демонстрации командир группы Андрей Алексеев планирует проделать ряд уникальных фигур, демонстрируя уникальные характеристики Су-30СМ с точки зрения маневренности: «кадушку» и управляемый штопор. Изюминкой показательной программы станет пролет боевой машины на сверхмалой высоте со скоростью, присущей в большей степени мотоциклу. Отмечается, что удержать 24-тонную машину на такой скорости в воздухе можно лишь в том случае, если пилот задерет нос на почти 45-градусный угол, а также будет максимально точно работать рулями и газом.