Светлана Лобода вышла на сцену «Новой волны» без нижнего белья





Сегодня Светлана Лобода находится на пике своей славы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в отсутствие Аллы Пугачевой Игорь Крутой доверил исполнение одного из самых знаковых своих хитов именно ей. Вот только, если молодая Примадонна блистала силой своего голоса, кутаясь при этом в огромных размеров балахоны, то ее молодая «наследница» совсем не хочет ограничиваться одними только вокальными данными. Поэтому артистка охотно демонстрирует публике свое роскошное тело.На сцену в фестивальный день, посвященный творчеству Игоря Крутого, Лобода вышла в сверкающем синем наряде в виде набедренной повязки и небольшого топа. Но зрители сразу же разглядели, что на певице нет нижнего белья, поскольку стройные бедра и пышный бюст знаменитой блондинки, особенно сбоку, не были прикрыты ничем.