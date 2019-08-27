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Светлана Лобода вышла на сцену «Новой волны» без нижнего белья

В эти дни в Сочи проходит фестиваль «Новая волна». В день творчества композитора Игоря Крутова в списке выступающих артистов была и популярная украинская певица Светлана Лобода, которая буквально шокировала публику появлением на сцене без нижнего белья.
Светлана Лобода вышла на сцену «Новой волны» без нижнего белья

Сегодня Светлана Лобода находится на пике своей славы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в отсутствие Аллы Пугачевой Игорь Крутой доверил исполнение одного из самых знаковых своих хитов именно ей. Вот только, если молодая Примадонна блистала силой своего голоса, кутаясь при этом в огромных размеров балахоны, то ее молодая «наследница» совсем не хочет ограничиваться одними только вокальными данными. Поэтому артистка охотно демонстрирует публике свое роскошное тело.

На сцену в фестивальный день, посвященный творчеству Игоря Крутого, Лобода вышла в сверкающем синем наряде в виде набедренной повязки и небольшого топа. Но зрители сразу же разглядели, что на певице нет нижнего белья, поскольку стройные бедра и пышный бюст знаменитой блондинки, особенно сбоку, не были прикрыты ничем.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:24

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