Актриса Энди Макдауэлл рассказала о драке на съемках фильма «Я иду искать»

«По задумке она должна была нанести мне удар камнем. Разумеется, камень этот был бутафорский, но и легким я бы его не назвала. В этом и заключается суть проблемы. И вот этим самым булыжником она ударила меня прямо по голове. Сразу после этого удара мне, разумеется, быстро приложили к тому месту яйцо. Вы знали, что в случае травмы головы непосредственно к месту ушиба следует сразу же прикладывать яйцо?» - отметила актриса.





По словам Энди Макдауэлл, раскрепоститься во время съемок ей помогло сквернословие. Кроме того, она даже по-настоящему подралась с исполнительницей еще одной роли в киноленте, Самарой Уивинг.В то же время, добавила Макдауэлл, серьезная драка между ней и Самарой Уивинг произошла по-настоящему лишь из-за того, что обе актрисы сильно увлеклись, поскольку очень хотели сыграть эпизод максимально достоверно.