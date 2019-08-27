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Диета с высоким содержанием растительного белка снижает риск…
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Диета с высоким содержанием растительного белка снижает риск смерти

Диета с высоким содержанием растительного белка значительно снижает риск смерти. К таким выводам пришли японские ученые, которые на протяжении 18 лет тщательно изучали и анализировали рацион питания более 70 тысяч человек.
Диета с высоким содержанием растительного белка снижает риск смерти

Как пишет Dailymail со ссылкой на научные изыскания, проведенные в Центре общественных наук (Япония), новое исследование доказало несомненную пользу замены мясных продуктов на высокобелковые растения, включая бобы, сыр тофу, сою, фасоль и другие. При этом не только стимулируется обмен веществ, происходит естественное постепенное похудение, но и снижается риск заболеваний сердца. Приходит в норму аппетит, быстрее наступает чувство насыщения, снижается нагрузка на органы ЖКТ, усиливается общий тонус организма, повышается иммунитет.

Ученые доказали, что наибольшую угрозу для здоровья несет злоупотребление красным мясом. Но отказ от этого продукта даже в преклонном возрасте позволяет продлить жизнь, снизив риск возникновения рака и других смертельно опасных болезней.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:56

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