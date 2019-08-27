Наташа Королева поделилась видео из очередного медового месяца

Годовщину свадьбы Сергей Глушко и Наташа Королева отметили в кругу близких и лишь после этого улетели отдыхать в Италию. Сама певица назвала это путешествие очередным медовым месяцем. Вскоре после отлета на ее страничке в социальной сети Instagram появилась новая видеозапись. На этом ролике сама Королева в голубом платье и босиком исполнила страстный танец в окружении аккуратно выстриженных деревьев на довольно живописной аллее. Где именно был снят этот ролик, артистка не указала.Поклонники, к слову, высоко оценили видеоряд и осыпали Наташу Королеву многочисленными комплиментами, отметив, что артистка всегда заряжает их позитивными эмоциями.Напомним, Королева и Тарзан связали себя узами брака в августе 2003 года. Артисты воспитывают единственного сына Архипа.