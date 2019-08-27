Лолита расплакалась во время исполнения песни Анжелики Варум «Городок»





Судя по всему, песню Анжелики Варум «Городок» Лолита Милявская действительно принимает очень близко к сердцу. Певица во время репетиции под аккомпанемент рояля дважды брала микрофон, чтобы продолжить петь, однако оба раза прерывалась из-за слез. В результате допеть песню пришлось самой Варум. Как пишет портал «Дни.ру», техническому персоналу и присутствовавшим журналистам это проявление эмоций показалось настолько искренним, что они осыпали Лолиту аплодисментами.Подобный эмоциональный всплеск артистки во время исполнения «Городка» многие связывают с тоской по малой родине. Ведь сама Лолита родом из украинского городка Мукачево, где в последний раз побывала еще в 2013 году. Сегодня же, напомним, из-за известных всем событий, въезд на территорию соседней Украины Лолите попросту запрещен.