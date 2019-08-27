Дима Билан напомнил о лесных пожарах в Сибири огненным боди-артом

Дима Билан вышел на сцену в черных брюках и рубашке, а его номер сопровождался масштабным трехмерным шоу. Свое выступление певец посвятил лесным пожарам, которые, как утверждает сам Билан, затронули его до глубины души. Стоило артисту распахнуть одежду, как зрительный зал увидел на его теле оригинальный боди-арт в виде горящего леса. Большинство зрителей были поражены столь эмоциональным выступлением исполнителя.Позднее сам Билан опубликовал на своей страничке в Instagram снимок, на котором позирует после выступления, демонстрируя тот самый боди-арт. Многие поклонники поддержали артиста и восхитились его поступком, а некоторые, между прочим, отметили, что в последнее время певец стал очень напоминать внешне известного голливудского актера Джонни Деппа.