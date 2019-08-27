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Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой

Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна». Ситуация возникла на творческом вечере, посвященном 65-летию известного композитора.
Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой

Лобода в беседе с журналистами «МК» рассказала, что долго не соглашалась исполнить именно эту композицию. НО Игорь Крутой приводил все новые и новые доводы, убеждая, что исполнительница сможет дать песне свою собственную трактовку. Светлана даже решилась посоветоваться лично с Примадонной по тому поводу. «Классная песня, тебе подходит», - пожала плечами Пугачева, посоветовав, чтобы ее собеседница ничего не выдумывала и просто пела.

Светлана Лобода блистательно исполнила эту композицию, но осталась при своем мнении, что эта музыка и слова должны принадлежать исключительно «той женщине, которая поет».

Позднее Алла Пугачева сказала про Светлану Лободу: "Живи спокойно, страна, у тебя есть еще одна!".

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Культура / Важно
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:19

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